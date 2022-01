Bulgaria-Nord Macedonia: premier Petkov, progressi tangibili se rapporti incentrati su buon vicinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il buon vicinato sarà il piedistallo attorno al quale Bulgaria e Macedonia del Nord lavoreranno. Lo ha dichiarato il premier bulgaro, Kiril Petkov, nella conferenza stampa congiunta dopo l'incontro di oggi a Sofia con l'omologo macedone, Dimitar Kovacevski, nell'ambito della riunione intergovernativa. Secondo Petkov, "è evidente l'enorme sinergia e l'enorme vantaggio che abbiamo se ci sono rapporti di buon vicinato" tra Sofia e Skopje. In proposito il premier bulgaro ha menzionato i memoranda firmati dai governi di Sofia e Skopje nel settore dell'agricoltura, delle piccole e medie imprese, e dei trasporti, i quali "porteranno i primi risultati tangibili dal rinnovo del dialogo" tra Bulgaria e Macedonia del Nord. Petkov ha inoltre spiegato che sarà istituito un segretariato congiunto tra i nuovi gruppi di lavoro formati ed il primo incontro si terrà tra una settimana. A suo dire, inoltre, anche la commissione congiunta sulle questioni storiche terrà un incontro "molto presto". Kovacevski, da parte sua, ha osservato che la Bulgaria è entrata nell'Ue 15 anni fa e per questo ha un'esperienza molto diffusa che la Macedonia del Nord può sfruttare. Il premier macedone ha elogiato la decisione di istituire nuovi gruppi di lavoro per migliorare concretamente i rapporti tra Skopje e Sofia. (Seb)