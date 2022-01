Asia centrale: blackout, Uzbekistan interrompe export elettricità all'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan ha sospeso le esportazioni di elettricità in Afghanistan a causa di un'interruzione di corrente su larga scala nel Paese. Lo ha riferito una fonte ufficiale del ministero dell'Energia uzbeko all’edizione locale agenzia di stampa “Sputnik”. "A causa della grave interruzione di corrente nel sistema energetico dell'Uzbekistan, le forniture elettriche all'Afghanistan sono state temporaneamente sospese", ha affermato il ministero, aggiungendo che al momento si sta affrontando la questione di garantire la fornitura di energia ai consumatori domestici. All'inizio della giornata odierna, il ministero ha reso noto che si è verificato un grave blackout in diverse regioni uzbeke. Interruzioni delle forniture elettriche sono state segnalate anche nella parte meridionale del Kazakhstan e in Kirghizistan. Dopo un'interruzione di corrente, durata circa due ore, il servizio di approvvigionamento si è gradualmente ripristinato. Successivamente, il ministro dell'Energia del Kirghizistan Doskul Bekmurzaev ha annunciato che verrà creata una commissione internazionale per indagare sulle ragioni del blackout. (Res)