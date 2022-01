Speciale difesa: Ucraina, Spagna, partiti indipendentisti chiedono a ministra Difesa di riferire al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti indipenentisti catalani, baschi e galiziani hanno chiesto che oltre al ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, sulla situazione in Ucraina riferisca al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) anche la ministra della Difesa, Margarita Robles. In particolare, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat), Eh Bildu, Candidatura di unità popolare (Cup) e Blocco nazionalista galiziano (Bng) chiedono a Robles di spiegare le ragioni che portano il governo a promuovere il coinvolgimento diretto della Spagna nella grave crisi tra Russia e Ucraina e la Nato a inviare "truppe spagnole negli Stati vicini, con il rischio di alimentare la tensione nel conflitto", hanno sottolineato nella richieste depositata al Congresso. Bildu, Bng e Cup la scorsa settimana avevano firmato insieme a Unidas Podemos, Más País e Compromís, un manifesto che rifiuta l'invio di truppe spagnole nella zona del Mar Nero, chiedendo dialogo e misure diplomatiche concrete per fermare questa escalation. Il governo ha affermato nelle ultimi giorni che ora è il momento del dialogo ma è preparato a "qualsiasi eventualità" accanto agli alleati internazionali se la via diplomatica non dovesse dare i suoi frutti. (Spm)