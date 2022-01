Speciale difesa: Russia, 20 navi flotta baltica iniziano esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti navi da guerra, barche e navi di supporto della flotta baltica russa hanno lasciato le loro basi permanenti e sono entrate nelle aree designate del Mar Baltico per svolgere esercitazioni programmate. Lo ha annunciato il servizio stampa del distretto militare occidentale russo. Nell'ambito dell'addestramento, dragamine, piccole navi antisommergibile e navi missilistiche di diverse dimensioni opereranno come parte di gruppi tattici. Nel periodo gennaio-febbraio sono previste una serie di esercitazioni navali in tutte le aree di responsabilità delle flotte sotto la supervisione generale del Comandante in capo della Marina Militare. Le manovre sono necessarie per elaborare le azioni della Marina e delle forze aerospaziali, al fine di proteggere gli interessi nazionali russi negli oceani, nonché per contrastare le minacce militari alla Russia provenienti dal mare e dall'oceano. (Rum)