Speciale difesa: Yemen, Emirati distruggono base per lancio missili Houthi

- L'Aeronautica degli Emirati Arabi Uniti ha distrutto un sito usato dai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani del movimento Ansar Allah, noti come Houthi, per lanciare missili balistici contro i Regni del Golfo membri della coalizione militare a guida saudita che dal 2015 combatte al fianco del governo dello Yemen riconosciuto contro i miliziani Houthi. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Da quanto emerso, un F-16 dell'Aviazione militare emiratina ha condotto un raid nella provincia di Al Jawf, nella parte nord-occidentale dello Yemen, al confine con l'Arabia Saudita, distruggendo un sito utilizzato dai ribelli per lanciare missili balistici e droni contro Riad e Abu Dhabi. Il 17 gennaio, un attacco Houthi ha causato danni materiali e la morte di tre persone ad Abu Dhabi, mentre durante la notte scorsa sono stati feriti due civili nella città saudita di Jizan. Negli ultimi giorni, il ministero della Difesa di Abu Dhabi ha più volte ribadito che l'esercito nazionale è pronto a far fronte a ogni eventuale minaccia proveniente dallo Yemen. (Res)