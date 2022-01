Speciale difesa: Figliuolo, Italia sta facendo bene, siamo visti come punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il nuovo centro vaccinale di Gallarate “è stato concepito intorno all'8 di dicembre, il ministro della Difesa Guerini ha messo subito a disposizione questo ex deposito dell'aeronatica militare, il genio militare ha fatto i lavori, le risorse le ha messe la Regione, l'agenzia del demanio ci ha dato la possibilità di fornire in comodato d'uso gratuito queste infrastrutture, ci ha lavorato la protezione civile, ho visto personale della croce rossa, dell'associazionismo e i nostri medici e infermier”i. L'Italia sta facendo bene, siamo visti, anche a livello nazionale come un punto di riferimento e ne sono orgoglioso”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo al termine della visita compiuta all'ospedale in fiera a Milano. (Rem)