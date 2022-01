Speciale difesa: Albania, "Foreign Policy", sostegno e presenza Usa per contrastare Cina nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore impegno degli Stati Uniti verso l'Albania sarebbe dovuto anche all'esigenza di contrastare un aumento della presenza della Cina nel Paese e nella regione dei Balcani. E' quanto si legge in un articolo online della rivista "Foreign Policy", secondo cui mentre gli altri Paesi della regione balcanica hanno accolto in maniera abbondante gli investimenti cinesi negli scorsi anni, l'Albania è stata fino ad ora piuttosto "selettiva" in questo senso. Se nei Balcani si contano circa 120 investimenti cinesi per un valore di 32 miliardi di dollari, in Albania Pechino ha un ruolo molto più limitato e questo sarebbe molto apprezzato dall'alleato statunitense che anche per questo non ha lesinato sostegno in particolare nel settore della difesa e della sicurezza. In proposito l'articolo di "Foreign Policy" ricorda che a gennaio il comando degli Stati Uniti per le operazioni speciali in Europa ha annunciato la creazione di una base su rotazione in Albania, Paese che ha già ospitato con successo la scorsa primavera le operazioni Nato Defender 21. Anche gli investimenti statunitensi in campo economico, inoltre, stanno crescendo rapidamente. Nelle scorse settimane l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Tirana, Yuri Kim, si è detta lieta di vedere un aumento del valore degli investimenti statunitensi in Albania. Diffondendo su Twitter gli ultimi dati della Camera di commercio statunitense in Albania, l'ambasciatrice ha evidenziato l'ottimo risultato rappresentato dai 62 milioni di euro aggiuntivi nel valore degli investimenti Usa nel Paese balcanico nel 2021. Dagli 82 milioni di euro di investimenti Usa in Albania registrati nel 2019, si è infatti passati agli 89 milioni del 2020 ed ai 151 milioni di euro del 2021. (Alt)