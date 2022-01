Speciale difesa: Pakistan, Marina militare introduce nella flotta fregata multiruolo realizzata dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare del Pakistan ha introdotto nella propria flotta la fregata Pns Tughril, prima delle quattro navi da guerra di classe 054A/P commissionate alla Cina. La cerimonia inaugurale si è tenuta presso la base navale di Karachi, lungo la costa orientale, secondo un comunicato stampa inviato dalla Marina pachistana al quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times". Presente all'evento anche il presidente Arif Alvi, che ha definito il progetto "un'altra manifestazione della profonda amicizia con la Cina", nonché il frutto di una collaborazione condotta con "spirito fraterno" e incentrata "sulla promozione della sicurezza, della stabilità e della pace". L'ammiraglio Muhammad Amjad Khan Niazi, capo di Stato maggiore della Marina, ha definito la fregata "una piattaforma potente, dotata di armi e sensori all'avanguardia". "La nave è progettata per il combattimento in un ambiente di multipla minaccia e può generare la potenza di fuoco richiesta in più domini, con missili da crociera supersonici superficie-superficie, missili di difesa aerea, siluri da guerra anti-sommergibile e i più recenti sistemi di gestione del combattimento e della guerra elettronica, che consentiranno alla Marina pachistana di restare al passo con le tendenze contemporanee nella guerra navale", ha aggiunto. (Cip)