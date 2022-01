Speciale difesa: Ucraina, ministra Esteri britannica Truss incontra Stoltenberg, enormi conseguenze per la Russia in caso di invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore avvertimento alla Russia da parte del Regno Unito è arrivato dalla ministra degli Esteri britannica Liz Truss, la quale ha incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al termine dell'incontro, Truss ha affermato in un post su Twitter che Londra continua a sostenere l'alleato ucraino tramite un rifornimento di armi per l'autodifesa, già avvenuto nei giorni scorsi e nuovamente avvertendo il presidente russo Vladimir Putin che qualsiasi tentativo di invasione del vicino avrebbe "enormi conseguenze" per il Cremlino. Truss ha anche sottolineato la volontà comune con gli alleati Nato di mantenere "la pace e la stabilità" in tutta Europa. (Rel)