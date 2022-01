Speciale difesa: Burkina Faso, Ue, forze sicurezza rimangano fedeli a missione protezione popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede alle forze di sicurezza e di difesa del Burkina Faso di rimanere fedeli alla loro missione primaria di protezione della popolazione e di difesa del territorio. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Di fronte agli attuali avvenimenti in Burkina Faso e in particolare alle notizie di minacce contro il presidente Roch Marc Christian Kaboré da parte di membri delle forze armate, l'Unione europea ribadisce il suo impegno al rispetto delle istituzioni repubblicane e dell'ordine costituzionale. L'Ue chiede anche alle forze di sicurezza e di difesa di rimanere fedeli alla loro missione primaria di protezione della popolazione e di difesa del territorio, facendo valere le loro richieste in modo non violento. In questo momento di incertezza, l'Unione europea segue da vicino gli sviluppi, invitando tutte le persone coinvolte a mantenere la calma e la moderazione. L'Ue chiede anche l'immediato ripristino della libertà del presidente Kaboré e dei membri delle istituzioni statali. (Beb)