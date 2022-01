Mafie: Forum sui beni confiscati a Roma, Gualtieri "governo includa centro-nord in bandi Pnrr"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 marzo si riunirà per la prima volta il Forum cittadino sui beni confiscati alla criminalità organizzata, istituito con una recente delibera approvata dall’Assemblea capitolina. Ad annunciarlo oggi, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri che ha spiegato: "Siamo molto contenti di annunciare la convocazione del Forum dei beni confiscati alle mafie, dopo l'importante delibera che ha portato all'istituzione di questo organismo, era stato un nostro impegno in campagna elettorale. Lo abbiamo fatto e ringrazio l'Assemblea capitolina che ci ha permesso di approvare il regolamento in tempi rapidi". (segue) (Rer)