Mafie: Forum sui beni confiscati a Roma, Gualtieri "governo includa centro-nord in bandi Pnrr" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 36 per cento dei beni confiscati alle mafie e 480 su 1.084 comuni assegnatari si trova nelle regioni del centro nord. Sul territorio di Roma a oggi si contano 88 immobili confiscati, 76 dei quali già assegnati a associazioni, Municipi e dipartimenti che ne hanno fatto richiesta. Tuttavia il bando da 250 milioni di euro, previsto dal governo, con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati è stato destinato alle sole regioni del sud. La ripartizione delle risorse del Pnrr per la ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie "è stata limitata al Mezzogiorno" e "vorremmo rimediare a questo limite introdotto nella distribuzione dei fondi" per questo "lavoreremo con il governo per mettere a disposizione queste risorse dove ci sono i beni confiscati", ha detto il sindaco della Capitale. Accanto a questo, dal presidente dell'dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, è arrivato l'invito al governo nazionale a ragionare sulla destinazione del fondo unico di giustizia. (segue) (Rer)