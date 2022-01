Mafie: Forum sui beni confiscati a Roma, Gualtieri "governo includa centro-nord in bandi Pnrr" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è il fondo unico di giustizia che ha 4 miliardi e 800 mila euro, in quel fondo arriva tutta la liquidità confiscata. Bisognerebbe dedicare una parte di quel fondo ai Comuni per aiutarli nella valorizzazione dei beni confiscati", ha detto Cioffredi. "Oggi gli unici strumenti per la ristrutturazione di questi beni sono i bilanci e i fondi che possono dare le Regioni. Manca un fondo nazionale per la ristrutturazione e valorizzazione dei beni confiscati - ha aggiunto -. Dei 500 beni che stanno su Roma e stanno in agenzia, una parte sono stati accantonati per essere venduti e per ripianare i crediti, fatti in buona fede, rispetto ad alcune aziende confiscate, di conseguenza alcuni beni di pregio dovranno essere venduti ed è intollerabile. Basterebbe prendere una piccola quota del fondo di giustizia per aiutare chi deve essere rimborsato", ha sottolineato. (segue) (Rer)