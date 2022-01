Mafie: Forum sui beni confiscati a Roma, Gualtieri "governo includa centro-nord in bandi Pnrr" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum cittadino che si riunirà per la prima volta il 17 marzo sarà uno spazio d'incontro e di confronto fra Roma Capitale, la cittadinanza e tutte le reti impegnate a favore della legalità e dell’inclusione, per promuovere la cultura dell’antimafia sul territorio e dare impulso al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso un costante processo di consultazione e partecipazione della collettività. "Il Forum per noi è importante perchè la confisca dei beni alle mafie è uno straordinario strumento non solo simbolico, di giustizia e restituzione alla collettività di beni che sono stati accumulati con attività illegali, ma è importante anche dal punto di vista concreto", ha aggiunto Gualtieri. (segue) (Rer)