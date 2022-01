Mafie: Forum sui beni confiscati a Roma, Gualtieri "governo includa centro-nord in bandi Pnrr" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione, in sala della Protomoteca in Campidoglio, sono intervenuti anche gli assessori capitolini al Patrimonio, Tobia Zevi, e al Decentramento, Andrea Catarci che hanno ascoltato le istanze dei rappresentanti di associazioni e realtà impegnate per la legalità e l’inclusione sociale: una partecipazione ampia, dalla Cgil di Roma a Legacoop sociali, dall'Unione inquilini ad altre associazioni, che ha permesso di fare il punto sulla necessità di accelerare nei procedimenti di recupero dei beni confiscati, soprattutto a seguito dell'acuirsi della crisi a causa delle serrate determinate dalla pandemia. "Roma è oggettivamente sotto attacco delle mafie. Se guardiamo agli indicatori tipici di questo fenomeno, come il numero dei passaggi societari, osserviamo che la crisi è diventata opportunità per la criminalità di infiltrarsi. Uno strumento come il Forum ci consente di favorire la comunicazione con i territori e le parti sociali e di conoscere le occasioni di maggiore rischio, su cui dobbiamo stare attenti", ha spiegato l'assessore Zevi. Il recupero dei beni, infine, potrà favorire la realizzazione di presidi sociali e culturali nei quartieri di Roma, a partire da quelli penalizzati sul fronte dei servizi alla cittadinanza. "Questa città vive un letargo di tanti settori difficile da superare sul piano economico e culturale, vogliamo mettere al centro una grande operazione collettiva di recupero dei beni anche con i municipi, che sono i 15 enti di prossimità della Capitale", ha sottolineato l'assessore Catarci. (Rer)