Albania-Italia: ambasciatore Bucci a colloquio con capo gruppo socialista Balla

- L'ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha avuto un "proficuo incontro" con il capo gruppo del Partito socialista in Parlamento, Taulant Balla, e con il presidente della commissione parlamentare Attività produttive, Economia e Ambiente, Arben Pellumbi. Secondo quanto comunica lo stesso ambasciatore tramite Twitter, al centro dell'incontro ci sono stati i lavori del comitato congiunto sugli investimenti e il ruolo sempre più importante dell'Italia in Albania in ambito economico. (Alt)