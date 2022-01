Energia: Enel Green Power, nel 2021 record di capacità rinnovabile costruita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power ha stabilito un nuovo record nel 2021 costruendo 5.120 megawatt di nuova capacità rinnovabile, che include per la prima volta 220 megawatt di batterie: si tratta di un aumento del 64,8 per cento rispetto alla capacità costruita nel 2020. Lo riferisce una nota, secondo cui la società ha segnato anche un record in termini di energia da fonti rinnovabili prodotta nell’anno, con circa 119 terawattora, di cui 55,4 da eolico e solare, 57 da idroelettrico e 6 da geotermico. Rilevante, infine, la crescita della pipeline di progetti in sviluppo, che tocca circa 370 gigawatt, inclusivi di rinnovabili, Battery energy storage system e capacità già in execution. “Nel 2021, Enel Green Power ha stabilito nuovi record nel suo percorso di crescita che, nonostante le difficili circostanze determinate dalla pandemia, continua con forza, mettendo sempre al centro delle nostre attività la sicurezza”, ha commentato Salvatore Bernabei, amministratore delegato. I risultati raggiunti, ha continuato, rappresentano un nuovo benchmark per il settore e “confermano ancora una volta la nostra leadership globale: gestiamo infatti il più grande parco impianti privato al mondo per generazione di energia rinnovabile”. Nel prossimo futuro, ha spiegato, accelereremo la nostra crescita sostenibile, in linea con la vision del Gruppo Enel, che prevede un obiettivo di capacità rinnovabile complessiva, inclusa capacità da batterie, di circa 154 gigawatt al 2030. (segue) (Com)