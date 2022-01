Energia: Enel Green Power, nel 2021 record di capacità rinnovabile costruita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un grazie va a tutto il team, ai nostri partner e alle comunità locali con cui lavoriamo: la passione, l’entusiasmo e la professionalità di tutti rende possibile il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti”, ha concluso. La nuova capacità rinnovabile sviluppata da Enel Green Power al 31 dicembre 2021 comprende circa 70 impianti, principalmente eolici (2.596 megawatt) e solari (2.238). Inoltre, nel corso dell’anno Enel Green Power ha realizzato un totale di 220 megawatt di Bess negli impianti di Lily, Azure Sky Solar, Azure Sky wind negli Stati Uniti. In termini di aree geografiche, la nuova capacità è distribuita come segue: 832 megawatt in Europa, principalmente in Spagna e Italia; 1.950 in America Latina, principalmente in Brasile e Cile; 1.364 in Nord America, principalmente negli Stati Uniti; e 754 in Africa, Asia e Oceania. Con i 5.120 megawatt costruiti nel 2021, la società gestisce ad oggi circa 54 gigawatt di capacità rinnovabile complessiva, confermandosi il più grande operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili. Una volta pienamente operativa, prosegue la nota, la nuova capacità costruita nel 2021 produrrà circa 16,3 terawattora l’anno, evitando l’immissione nell’atmosfera di circa 11 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. (Com)