Energia: Green Arrow Capital investe oltre 400 milioni nella produzione di rinnovabili in Spagna

- Green Arrow Capital consolida ulteriormente la propria leadership nelle energie rinnovabili con un investimento in Spagna volto ad accrescere il proprio posizionamento anche all’estero. Il Gruppo, riferisce una nota, ha sottoscritto tramite il Fondo Green Arrow Infrastructure of the Future e insieme a Progressum Energy Developments un accordo quadro finalizzato all’investimento in impianti di produzione di energia da fonte solare in Spagna con una potenza prevista pari a 508 megawatt ed un controvalore complessivo di oltre 400 milioni di euro. Il Fondo Gaif – che ha iniziato ad operare nei primi mesi del 2021– perfeziona così il suo primo investimento di rilievo all’estero. Grazie all’operazione, prosegue la nota, la pipeline acquisita da Gaif durante il 2021 supera gli 800 megawatt, a cui si aggiungono i progetti nel settore del biometano, dello storage e delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e delle torri 5G. “L’acquisizione spagnola rappresenta la prima operazione di rilievo internazionale finalizzata a consolidare il posizionamento di Gaif anche all’estero: questo investimento garantisce al Fondo un ingresso importante e un posizionamento significativo nel mercato spagnolo”, ha commentato Daniele Camponeschi, founder di Green Arrow Capital. Il nostro obiettivo, ha continuato, è “essere protagonisti della transizione energetica ed estendere anche all’estero la strategia di integrazione della catena del valore a valle della produzione da fonti rinnovabili, elemento caratterizzante e distintivo di Gaif rispetto alle strategie proposte dai nostri competitors”. (Com)