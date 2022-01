Bangladesh: ministro Esteri, “non siamo preoccupati” per controlli Onu su forze di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esortiamo il dipartimento Onu per le operazioni di pace a bandire tutto il personale con trascorsi di affiliazione al Rab dall’impiego nell’Onu”, hanno chiesto i firmatari, sollecitando un controllo sistematico e indipendente delle precedenti attività di coloro che indossano l’uniforme delle forze di pace delle Nazioni Unite. Le 12 organizzazioni si sono dette disponibili a dare un contributo di informazione. “Il governo ha insistito nel negare gli abusi e si rifiuta di indagare sulle accuse o di perseguire i responsabili, premiando invece coloro che presumibilmente sovrintendono agli abusi”, hanno denunciato le Ong, citando l’esempio dell’attuale ispettore generale della polizia, Benazir Ahmed, che ha ricevuto una medaglia per il suo lavoro come capo del Rab dal 2015 al 2019, un periodo in cui sono state segnalate 136 esecuzioni extragiudiziali e dieci sparizioni forzate. (segue) (Inn)