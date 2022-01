Bangladesh: ministro Esteri, “non siamo preoccupati” per controlli Onu su forze di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Battaglione di azione rapida del Bangladesh è stato sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il 10 dicembre 2021, nella Giornata internazionale dei diritti umani, nell’ambito di un provvedimento che ha coinvolto complessivamente 15 individui e dieci entità di diversi Paesi del mondo. Il Rab è una task force congiunta fondata nel 2004 e composta da membri della polizia, dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e delle guardie di frontiera. Ha compiti di salvaguardia della sicurezza interna, di raccolta di informazioni d’intelligence su attività criminali e di indagini governative. Secondo le organizzazioni non governative, tuttavia, il battaglione è stato responsabile di oltre 600 sparizioni forzate dal 2009, di quasi 600 esecuzioni extragiudiziali dal 2018 e di pratiche di tortura. Alcune fonti, ha riferito il dipartimento del Tesoro Usa, indicano che siano stati presi di mira in particolare esponenti dell’opposizione, giornalisti e attivisti per i diritti umani. A essere sanzionati sono anche sei ufficiali che hanno avuto ruoli di comando all'interno del Rab: Chowdhury Abdullah Al-Mamun, Benazir Ahmed, Khan Mohammad Azad, Tofayel Mustafa Sorwar, Mohammad Jahangir Alam e Mohammad Anwar Latif Khan. (segue) (Inn)