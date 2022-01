Lega: Salvini ringrazia Bossi tra gli applausi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di Matteo Salvini con i senatori e i delegati regionali della Lega si è conclusa con una standing ovation per Umberto Bossi. Salvini - riferiscono fonti del Carroccio - ha ringraziato pubblicamente Bossi, che per partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica è arrivato da Varese in macchina. (Rin)