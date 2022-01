Lombardia: Terzi e Sertori, da Regione 12 milioni di euro per Tangenzialina di Bormio e sottopasso Isolaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia mette in campo uno stanziamento di 12 milioni di euro per realizzare in Alta Valtellina due opere rilevanti in chiave Olimpiadi 2026: la Tangenzialina di Bormio (7 milioni di euro) e il sottopasso di Isolaccia (5 milioni di euro). La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore alla montagna, enti locali e piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato la delibera con lo schema di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Bormio e Cal per la progettazione e la realizzazione della Tangenzialina di Bormio e con lo schema di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Valdidentro e Cal per la progettazione e la realizzazione del collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della Ss301 'Del Foscagno'. "L'atto approvato in Giunta - spiega l'assessore Terzi -rappresenta un passo in avanti verso obiettivi molto importanti per l'Alta Valtellina. La Tangenzialina di Bormio ridurrà il traffico di attraversamento del centro abitato, garantendo maggior efficienza nella connessione con la Sp29 in direzione di Santa Caterina Valfurva. Mentre il sottopasso di Isolaccia risolverà definitivamente un nodo critico della viabilità che riguarda la sicurezza di residenti e turisti - aggiunge Terzi -. I 12 milioni stanziati sono risorse proprie di Regione Lombardia che andranno a coprire interamente i costi di progettazione e realizzazione". (segue) (Com)