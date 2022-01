Lombardia: Terzi e Sertori, da Regione 12 milioni di euro per Tangenzialina di Bormio e sottopasso Isolaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione alla Tangenzialina di Bormio - commenta l'assessore Sertori - sono a sottolineare che il metodo utilizzato del confronto con l'amministrazione comunale di Bormio, ha portato a un risultato che ritengo positivo. Infatti, rispetto al progetto iniziale, è prevista una sensibile riduzione del consumo di suolo lungo il tracciato della Tangenziale e la conseguente valorizzazione del territorio della Piana dell'Alute attraverso opere di completamento della rete ciclopedonale e di posa della rete irrigua a servizio dei fondi coltivati". "Tale infrastruttura - continua Sertori - migliorerà l'accesso verso la zona gare alleggerendo il traffico urbano durate le manifestazioni, e non solo, e quindi concorrendo a migliorare il problema dell'inquinamento provocato dalle auto". "Altra infrastruttura attesa da anni è il sottopassaggio previsto a Isolaccia che darà accesso al punto di partenza dell'impianto di risalita. L'intervento - conclude Sertori - oltre che a migliorare la sicurezza dei fruitori dell'impianto, consentirà di migliorare l'area di parcheggio e i servizi annessi". Lo schema di accordo individua Cal come soggetto incaricato della gestione delle attività necessarie per giungere all'approvazione del progetto definitivo, nonché alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dell'opera. Da cronoprogramma, l'apertura al traffico della Tangenzialina di Bormio è prevista nel dicembre 2025. Lo schema di accordo individua nel Comune di Valdidentro il soggetto incaricato per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, mentre Cal è individuato come il soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell'opera. Da cronoprogramma, il collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della Ss301 sarà aperto nell'agosto 2025. (Com)