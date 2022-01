Burkina Faso: chi è Paul-Henri Sandaogo Damiba, il nuovo uomo forte del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo uomo forte del Burkina Faso, il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba ha firmato ieri sera il comunicato letto alla televisione nazionale "Rtb" nel quale è stata annunciata la deposizione del presidente Roch Marc Christian Kaboré, la sospensione della Costituzione, lo scioglimento del parlamento e l’istituzione di un governo provvisorio guidato dal Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (Mpsr), da lui presieduto. Membro dell’ex Reggimento per la sicurezza presidenziale (Rsp), come il generale Gilbert Dienderé, - che guidò i golpisti del 2015 -, come quest’ultimo Damiba è stato guardia presidenziale dell’ex capo dello Stato Blaise Compaoré. Dal colpo di Stato di sette anni fa - guidato ugualmente da ex membri dell'Rsp - Damiba (41 anni) prese tuttavia le distanze, guadagnandosi insieme ad altri colleghi l'appellativo di "ragazzi" dall'ex presidente della transizione Michel Kafando, perché ritenuto un capo militare inesperto. Il tenente si è diplomato alla scuola militare di Parigi ed è titolare di un master in scienze criminali presso il Conservatorio nazionale di arti e mestieri (Cnam) della capitale francese, oltre che di una certificazione di esperto in difesa, comando e strategia. (segue) (Res)