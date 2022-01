Burkina Faso: chi è Paul-Henri Sandaogo Damiba, il nuovo uomo forte del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua storia più recente, lo scorso 3 dicembre Damiba era stato nominato da Kaboré comandante della terza regione militare del Paese - che riunisce i territori della capitale Ouagadougou e delle circostanti Manga, Koudougou e Fada N'Gourma -, con il compito in particolare di gestire il sistema antiterrorismo nella zona orientale del Burkina e la sicurezza a Ouagadougou. La sua nomina, avvenuta per decreto, seguiva una vasta riorganizzazione operata dal capo dello Stato nelle gerarchie militari ed è stata annunciata il giorno dopo l’attacco jihadista a Inata, nel quale tre mesi fa sono morti 53 gendarmi e quattro civili. L’attentato aveva suscitato una forte ondata di malcontento popolare, con proteste anti-governative in cui si chiedeva di armare maggiormente i militari sul territorio. (segue) (Res)