Burkina Faso: chi è Paul-Henri Sandaogo Damiba, il nuovo uomo forte del Paese (3)

- Damiba è stato anche comandante di un’unità anti terrorismo e nel 2019 ha testimoniato nel processo al generale Dienderé. Autore di un libro nel quale analizza le strategie antiterrorismo in Africa, dal titolo “Eserciti in Africa occidentali e terrorismo: risposte incerte”, Damiba è stato impegnato in diverse operazioni anti-jihadiste tra il 2015 ed il 2019, periodo in cui aveva responsabilità operative nelle regioni del Sahel e del Nord. Secondo diverse fonti, infine, durante il suo addestramento nell'esercito nazionale il tenente colonello avrebbe avuto ripetuti contatti con il colonnello Emmanuel Zoungrana, arrestato due settimane fa insieme ad altri sette colleghi perché sospettato di preparare un colpo di stato. (Res)