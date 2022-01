Asia centrale: una commissione internazionale per stabilire le cause del grande blackout

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà istituita una commissione d’inchiesta internazionale per accertare le cause del grande blackout che ha colpito questa mattina i Paesi dell’Asia centrale. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro dell’Energia del Kirghizistan, Doskul Bekmurzaev. “È la prima volta che un’interruzione del genere colpisce il sistema elettrico dell’Asia centrale. È troppo presto per parlare delle cause. Sarà creata una commissione interstatale per fornire risposte”, ha spiegato il ministro. Il blackout si è verificato in Kazakhstan, Kirghizistan e Uzbekistan e, secondo il servizio stampa del gestore della rete elettrica di Nur-Sultan, sarebbe stato originato da un sovraccarico della linea di transito kazakha. L’agenzia di stampa “Akipress”, citando fonti locali, ha suggerito che il guasto sarebbe stato provocato da un non meglio precisato incidente sulla rete elettrica regionale. (segue) (Res)