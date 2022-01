Asia centrale: una commissione internazionale per stabilire le cause del grande blackout (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blackout ha interessato le città kazakhe di Almaty, Shymkent, Taras, la regione del Turkestan e le aree circostanti, mentre in Uzbekistan sono stati rilevati sbalzi di tensione su 530 linee, in particolare a Tashkent e nelle regioni di Fergana, Syrdarya, Jizzakh, Samarcanda, Navoi e Kashkadarya. I residenti della capitale uzbeka sono stati invitati a non utilizzare i mezzi di trasporto se non in caso di assoluta necessità. In Kirghizistan i problemi con l'elettricità hanno colpito la quasi totalità della capitale Bishkek, con semafori spenti ed i controllori del traffico al lavoro sulle strade. L'aeroporto di Bishkek-Manas è passato all'alimentazione elettrica autonoma. Il ripristino della rete regionale è iniziato dopo due ore di blackout. (Res)