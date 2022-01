Imprese: Leonardo, in partnership con LVenture Group nasce acceleratore di startup Business Innovation Factory

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ecosistema italiano dell’innovazione si arricchisce di un nuovo centro d’eccellenza per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto potenziale: apre oggi le sue porte Business Innovation Factory, l’acceleratore di startup di Leonardo realizzato in partnership con LVenture Group. Il nuovo acceleratore, riferisce una nota, punta a selezionare, per i prossimi tre anni, fino a 10 startup all’anno che svilupperanno soluzioni innovative in grado di ampliare l’offerta di servizi digitali della azienda, tra i leader mondiali nell’Aerospazio, difesa e sicurezza. Due sono i verticali di interesse oggetto della prima call, aperta a startup e spin-off universitari nazionali e internazionali, anche in fase di costituzione. Il primo è in ambito servitization, e riguarda lo sviluppo di soluzioni e piattaforme per la data collection e la data exploitation in grado di permettere creazione e erogazione di servizi innovativi in modalità anything-as-a-service (Xaas). Nel secondo sono comprese soluzioni per la mobilità, la navigazione, la pianificazione e l’interazione dei movimenti per autonomous systems e per l’integrazione e il potenziamento dei sistemi esistenti. Fino al 14 marzo sarà possibile candidarsi direttamente online al sito www.leonardoaccelerator.com, compilando l’applicazione dedicata. (segue) (Com)