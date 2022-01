Imprese: Leonardo, in partnership con LVenture Group nasce acceleratore di startup Business Innovation Factory (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le startup, spiega la nota, devono aver sviluppato soluzioni software con un minimum viable product funzionante, o hardware con una traction consolidata nei due verticali di interesse, che utilizzino in particolare tecnologie quali cloud, 5G e intelligenza artificiale. Le startup selezionate parteciperanno al programma di accelerazione di cinque mesi negli spazi Business Innovation Factory presso l’hub di LVenture Group, uno dei principali poli di innovazione a livello europeo. Il programma, svolto da LVenture Group, metterà a disposizione delle start up le competenze verticali del suo team nei principali ambiti strategici per la crescita delle imprese, secondo l’approccio “full-stack”, ossia di supporto a 360 gradi dall’accelerazione all’exit, che contraddistingue la società. Le startup che concluderanno con successo il programma di accelerazione potranno quindi accedere a un ulteriore investimento da parte di Leonardo e di LVenture Group e allo sviluppo di proof of concept, processi di sperimentazione delle loro soluzioni tecnologiche con le diverse business unit di Leonardo. La nascita dell’acceleratore Business Innovation Factory si inserisce nell’approccio di Leonardo all’innovazione che si fonda, come indicato dal piano strategico di crescita Be Tomorrow 2030, su interazione e collaborazione tra diversi attori, interni ed esterni, per favorire la condivisione di idee e conoscenze, alimentando opportunità di sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. (Com)