Repubblica Ceca: governo preme per la nomina di un nuovo ambasciatore degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca vorrebbe che gli Stati Uniti inviassero un nuovo ambasciatore a Praga al più presto. Lo ha detto al portale “Seznam Zpravy” la ministra della Difesa, Jana Cernochova. La ministra ha fatto presente che la presidenza Usa di Donald Trump è terminata da oltre un anno e il successore, Joe Biden, non ha ancora nominato un ambasciatore che subentri a quello nominato da Trump, Stephen King, il quale ha lasciato il ruolo dopo l’insediamento di Biden. Per Cernochova, la mancata nomina di un nuovo ambasciatore potrebbe essere “un segnale” e in ogni caso sarebbe meglio per le relazioni bilaterali che un nuovo ambasciatore arrivasse a Praga. (Vap)