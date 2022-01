Regno Unito: polizia apre indagine sulle feste a Downing Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dick, nel corso di un evento organizzato della Greater London Assembly, ha annunciato che la polizia metropolitana sta "ora indagando su una serie di eventi che hanno avuto luogo a Downing Street e Whitehall negli ultimi due anni". Secondo la commissaria in capo, gli agenti hanno preso in considerazione molti altri eventi che sembrano aver avuto luogo, ma in base alle informazioni disponibili questi non soddisfano i requisiti per ulteriori indagini. "Il fatto che ora stiamo indagando non significa ovviamente che ci saranno delle sanzioni in ognuno di questi casi e nei confronti di tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto Dick. (Rel)