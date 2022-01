Siracusa: sequestrati beni per 300 mila euro a pregiudicato clan Trigila-Pinnuntula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Siracusa ha sequestrato beni immobili del valore di 300 mila euro nei confronti di un 60enne, attualmente detenuto, considerato inserito nel clan Trigila-Pinnuntula operante a Noto (Siracusa). Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania. L'operazione di sequestro ha interessato un appezzamento di terreno, adiacente a tre appezzamenti di terreno già sequestrati nel mese di marzo scorso, sempre nella disponibilità del 60enne, in cui vi sono due immobili a uso abitativo costruiti abusivamente per un valore stimato di oltre 300 mila euro. L'uomo era stato già arrestato nel 2017 poiché trovato in possesso di 71 chili di hashish e successivamente per il tentativo di estorsione ai danni di una ditta dedita alla raccolta dei rifiuti nel comune di Noto (Sr). (Ren)