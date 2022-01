Pakistan-India: Islamabad rimpatria 20 detenuti indiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha rilasciato 20 detenuti indiani, tutti pescatori, che hanno scontato le loro condanne e li ha rimpatriati ieri attraverso la frontiera di Wagah. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dal ministero degli Esteri pachistano. “La questione dei prigionieri è di natura umanitaria e il Pakistan si aspetta che il governo indiano ricambia il gesto con lo stesso spirito”, si legge nella conclusione della nota. L’India e il Pakistan si scambiano periodicamente, attraverso i canali diplomatici, le liste dei detenuti civili dell’altro Paese. Lo scambio degli elenchi è regolato da un accordo del 2008 e avviene due volte all’anno, il primo gennaio e il primo luglio. Le liste contengono, in particolare, i nomi dei pescatori arrestati per aver oltrepassato le acque territoriali, categoria distinta rispetto agli altri civili. Nell’ultima lista dell’India figurano 355 pachistani, di cui 282 detenuti civili e 73 pescatori. In quella del Pakistan 628 indiani, di cui 51 civili e 577 pescatori. (segue) (Inn)