Pakistan-India: Islamabad rimpatria 20 detenuti indiani (2)

- Il governo indiano, inoltre, il primo gennaio, ha chiesto alla controparte di accelerare il rilascio e il rimpatrio di due detenuti civili e 356 pescatori di cui è stata confermata la nazionalità indiana e le operazioni volte a confermare la nazionalità degli altri; di garantire l’accesso consolare a 17 civili e 182 pescatori; di concedere in tempi rapidi i visti per il personale medico. L’India, infine, ha proposto di organizzare al più presto una visita in Pakistan del Comitato giudiziario congiunto e ha ribadito il suo impegno ad affrontare in via prioritaria tutte le questioni umanitarie. Oltre agli elenchi dei detenuti, i due Paesi, i cui rapporti diplomatici sono ridotti al minimo a causa del conflitto pluridecennale per il Kashmir, si scambiano ogni primo gennaio anche le liste delle proprie installazioni nucleari, in base all’Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations, accordo del 1988, entrato in vigore nel 1991, che vieta gli attacchi contro i rispettivi siti atomici. (Inn)