Cina: gettito fiscale in aumento del 10,7 per cento nel 2021

- Il gettito fiscale della Repubblica popolare cinese è aumentato del 10,7 per cento annuo nel 2021, toccando quota 3.190 miliardi di dollari. È quanto riferito oggi dal viceministro delle Finanze, Xu Hongcai, secondo cui l'importo è raddoppiato rispetto ai duemila miliardi di dollari registrati nel 2012. In particolare, le entrate del governo centrale sono aumentate del 10,5 per cento annuo, salendo a 1.420 miliardi di dollari, mentre i versamenti incassati dalle amministrazioni locali si sono attestati a 1.740 miliardi di dollari, in rialzo del 10,9 per cento. Nel periodo in oggetto, la spesa fiscale del Paese ha raggiunto circa quattromila miliardi di dollari, in crescita di 0,3 punti percentuali.(Cip)