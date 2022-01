Cultura: Fondazione Cariplo, La bellezza ritrovata, bando da un milione per luoghi in stato di degrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della cultura la Fondazione ha previsto, per esempio, 12 milioni di euro per il recupero di spazi in abbandono o poco utilizzati, per mitigare le brutture sui territori e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, per favorire il riavvicinamento del pubblico alle attività culturali e per promuovere percorsi educativi e di formazione nelle scuole. La Fondazione, inoltre, intende supportare il ripensamento e il rinnovamento delle forme di partecipazione culturale, sperimentando nuovi modelli di fare e vivere la cultura come modalità di crescita per le persone e sviluppo dei territori. Fondamentale sarà coinvolgere pubblici diversi nelle attività e nei luoghi della cultura, ripensare i modelli di offerta e soprattutto di accesso all'arte e alla cultura, come con il bando Sottocasa per arricchire l'offerta culturale nei territori fragili di Milano, sostenendo iniziative capaci di promuovere la partecipazione culturale di fasce sempre più ampie della popolazione residente e di intercettare pubblici sia locali sia cittadini. "Attraverso questo nuovo bando vogliamo sostenere le comunità nel riappropriarsi di luoghi significativi per le persone che li abitano. Ripristinare bellezza non è solamente un'operazione di restauro, ma è un'azione ricca di senso che apre nuove possibilità di guardare e vivere il proprio territorio”, spiega Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo. "Negli anni del dopoguerra le nostre città si sono riempite di 'non luoghi', che si caratterizzavano per bruttezza e spesso per una scarsa utilizzabilità da parte della Comunita'. Con questo bando vogliamo offrire le linee guida per una grande rivoluzione che rimetta il principio estetico della bellezza al centro delle nostre vite”, è il commento di Andrea Mascetti, coordinatore della commissione arte e cultura di Fondazione Cariplo. (Com)