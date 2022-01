Sardegna: Coldiretti, sette anni per riconvertire greggi a razze autoctone è decisione priva di fondamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti delle Cooperative di Dorgali e Guspini, Leonardo Salis e Roberto Tuveri, con mandato unanime dei propri soci sulla "tolleranza zero", hanno spiegato: "non siamo assolutamente contrari all'allevamento di pecore diverse da quelle autoctone ma lo siamo per il loro utilizzo per la produzione del Pecorino romano dop, cosi come per tutte le altre dop e i formaggi tradizionali, pecorini che come da tradizione appunto sono prodotti in Sardegna con latte proveniente da pecore di razza sarda allevate al pascolo”. “Non a caso - hanno aggiunto - siamo la prima regione del Mediterraneo in cui si pratica l'allevamento degli animali al pascolo (il 70 per cento della superficie isolana). Le pecore si nutrono per l'80 per cento dalle essenze foraggere spontanee o coltivate e questo rende inscindibile il legame dell'elevata qualità dei prodotti caseari e delle carni dalle forme paesaggistiche in cui sono ottenuti". "Non giriamoci attorno: con nove anni di transizione si è deciso di non decidere e di lasciare campo libero anche al latte della altre razze come la Assaf e la Lacaune non abituate al pascolo ma ad essere allevate a stabulazione fissa”, ha detto Leonardo Salis. “Tra l'altro in contraddizione con la decisione del Consorzio di utilizzare in deroga il 50 per cento di sostanza secca quando non c'è erba nei campi per motivi stagionali. Si apre invece a razze sconosciute alla tradizione e quindi ad un latte slegato dal territorio che può essere prodotto ovunque”, ha proseguito. “Il pecorino - ha sottolineato - perde la sua identità, il suo legame con il territorio. Insomma viene a mancare un punto di forza fondamentale che lo rende unico". (segue) (Rsc)