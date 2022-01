Ambiente: McKinsey, da transizione green possibili 15 milioni di nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verso un futuro a emissioni zero, se ben gestita, potrebbe portare a un saldo positivo di 15 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2050. È quanto si legge nel nuovo rapporto di McKinsey and Company dal titolo “The net-zero transition: what it would cost, what it could bring”, che analizza la portata dei cambiamenti economici necessari a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette, prendendo in considerazione 69 Paesi e i settori che producono l’85 per cento delle emissioni totali. Dallo studio, si legge in una nota, emerge che nei paesi considerati la transizione avrà una natura universale e una portata significativa: il capitale investito in asset fisici dovrebbe ammontare a circa 275 trilioni di dollari (7,5 per cento del Pil globale) entro il 2050, che corrisponde a un aumento di 3,5 trilioni di dollari rispetto all’attuale livello di spesa annuale, come conseguenza del passaggio dalle attività ad alte emissioni a quelle a emissioni ridotte. Una riallocazione della forza lavoro, prosegue la nota, potrebbe essere necessaria, considerando che la transizione potrebbe portare alla creazione di circa 200 milioni di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti, ma al tempo stesso alla perdita e alla riqualificazione di 185 milioni di posizioni entro il 2050, per un saldo netto positivo di 15 milioni di nuovi posti di lavoro. In particolare, i cambiamenti saranno concentrati nella prima fase della transizione, e l’impatto potrebbe essere differente a seconda dei settori e dei paesi. (segue) (Com)