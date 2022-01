Cina-Vietnam: Xi, Pechino pronta a rafforzare cooperazione con Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica di collaborare con la controparte vietnamita per “consolidare l’amicizia (tra i Paesi), approfondire la fiducia, gestire adeguatamente le differenze e affrontare le sfide comuni”. È quanto dichiarato dal presidente della Cina, Xi Jinping, in un messaggio inviato al segretario generale del Partito comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong, in previsione del Capodanno lunare del prossimo primo febbraio. Xi ha definito il 2021 “un anno straordinario” per lo sviluppo dei rispettivi partiti e Paesi, che sono “vicini socialisti” legati da una comunità dal futuro condiviso. A dispetto delle sfide poste dall’emergenza pandemica e dei mutamenti intervenuti nelle relazioni internazionali, Cina e Vietnam hanno “rafforzato gli interessi comuni”, ha sottolineato il leader di Pechino, che si è detto pronto a lavorare per l’ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali. Propositi condivisi da Nguyen Phu Trong, che ha dichiarato la sua disponibilità a rafforzare la cooperazione a tutto campo con la Cina, a partire dalla promozione dei commerci e degli investimenti. (Cip)