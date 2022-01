Migranti: Spagna, giunte a Gran Canaria 52 persone su due imbarcazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 52 immigrati sono arrivati a bordo di due piccole imbarcazioni all'isola di Gran Canaria in Spagna. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press', lo ha reso noto il locale Centro di coordinamento delle emergenze e della sicurezza. Una delle barche ha raggiunto questa notte la costa di Playa del Inglés, a San Bartolomé de Tirajana, con a bordo 39 persone. Si tratta di 38 uomini e una donna, tutti in buone condizioni di salute. A bordo dell'altra piccola imbarcazione viaggiavano 13 persone a sud di Gran Canaria, che sono state trasferite al molo Arguineguin, a Mogan, per essere assistite da medici.(Spm)