India: sessione parlamentare, le due camere lavoreranno a turno

- Le due camere del parlamento indiano lavoreranno a turno nella prossima sessione, dedicata al bilancio, che si terrà dal 31 gennaio all’8 aprile. Lo ha reso noto la Camera del popolo (bassa). La turnazione, con sedute di cinque ore alla volta per ciascuna aula, è stata decisa in seguito alla nuova ondata epidemica, che ha colpito centinaia tra dipendenti parlamentari e politici. Il sistema dei turni è già stato adottato altre volte dall’inizio della pandemia di coronavirus, insieme ad altre misure, come l’uso delle gallerie, per garantire il distanziamento. La sessione si articolerà in due fasi: la prima dal 31 gennaio all’11 febbraio e la seconda dal 14 marzo all’8 aprile. Il 31 gennaio, dopo il discorso di apertura del presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, sarà presentata l’Indagine economica, il documento annuale del ministero delle Finanze su cui si bassa la manovra finanziaria, che verrà illustrata, invece, il primo febbraio dalla ministra Nirmala Sitharaman. Il prossimo anno fiscale indiano, cui il bilancio si riferisce, inizierà ad aprile 2022 per concludersi a marzo 2023. La precedente sessione, quella invernale, si è svolta dal 29 novembre al 22 dicembre scorsi ed è stata segnata dall’approvazione della legge che ha abrogato la controversa riforma del commercio agricolo del 2020. (segue) (Inn)