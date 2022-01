India: sessione parlamentare, le due camere lavoreranno a turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sistema parlamentare indiano le proposte legislative possono essere presentate nell’una o nell’altra camera, tranne quelle di natura finanziaria che competono alla Camera del popolo. Il Consiglio degli Stati può fare solo raccomandazioni sulle proposte di iniziativa della Camera del popolo, entro un periodo di quattordici giorni. Le leggi approvate dal parlamento vengono poi promulgate dal presidente della Repubblica. In caso di necessità e urgenza, se non è in corso una sessione parlamentare, può essere emessa un’ordinanza, un decreto presidenziale promulgato su raccomandazione dell’esecutivo che decade se il parlamento non la conferma entro sei settimane o vota una risoluzione di disapprovazione. (Inn)