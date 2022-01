Iraq: Unione patriottica Kurdistan, “presidente Salih candidato più indicato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L’attuale presidente dell’Iraq, Barham Salih, è il politico curdo più indicato a ricoprire il ruolo di capo dello Stato. Lo ha dichiarato il politburo dell’Unione patriottica del Kurdistan (Upk), socialdemocratico, affermando in una nota ufficiale che gli anni di esperienza di Salih e la sua incorruttibilità “danno prova della sua capacità di difendere la Costituzione e rappresentare gli iracheni in qualità di garante di giustizia e imparzialità”. Le dichiarazioni arrivano come risposta ai rivali del Partito democratico del Kurdistan (Pdk), che nella giornata di ieri avevano accusato l’Upk di voler “monopolizzare la carica di presidente della Repubblica, che appartiene a tutti i curdi e non a un solo partito o a una sola persona”. L’Upk, infatti, aveva unilateralmente deciso di proporre come unico candidato Salih. (Irb)