Kuwait-Ue: Alto rappresentante Bruxelles, “kuwaitiani partner affidabili e grandi mediatori”

- Il Kuwait è un partner storico per l’Unione europea (Ue), affidabile nonché un grande mediatore a livello regionale. Lo ha detto Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, a margine di un incontro con il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed al Nasser. “E’ nostra intenzione continuare a cooperare con il Kuwait in diversi ambiti”, ha detto Borrell, per poi continuare sostenendo che “l’Ue spera di rafforzare ulteriormente i già ottimi rapporti bilaterali”. Da quanto emerso i due avrebbero parlato anche della riunione tra Ue e Consiglio di cooperazione del Golfo, prevista per il 21 febbraio. (Res)