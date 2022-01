Siria: ambasciatore Damasco Onu, “cooperazione per diritti umani dev’essere depoliticizzata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione, le agenzie e i meccanismi delle Nazioni unite (Onu) e dei suoi Stati membri devono essere depoliticizzati. Lo ha detto Husam el Dini Ala, l’ambasciatore di Damasco prezzo l’Onu, dichiarando che nonostante gli sforzi fatti dal suo Paese, l’impressione è che gli Stati occidentali usino i diritti umani per indebolire e screditare la posizione “del legittimi presidente Bashar al Assad”. Infatti, secondo Ala, nonostante la Siria sia stata “tra le prime nazioni a mettere in atto pratiche e meccanismi per la salvaguardia dei diritti umani, tante organizzazioni attive sul territorio siriano sono piene di agenti stranieri che minaccia di destabilizzare il Paese”. (Res)