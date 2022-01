Giordania: Transparency international, percezione corruzione Paese invariata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Transparency international, l’organizzazione che si occupa di monitorare la percezione della corruzione a livello mondiale ha dichiarato che la posizione della Giordania rimane invariata quest’anno. E’ quanto emerso da un rapporto pubblicato dall’Ong, in cui Amman risulta aver ottenuto un punteggio di 49 su 100 - dove il punteggio più vicino allo zero rappresenta una percezione di corruzione molto alta. La Giordania è quindi il quinto Paese arabo in cui la popolazione percepisce meno corruzione: Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Oman sono gli unici Stati arabi ad aver raggiunto un punteggio migliore del Regno hashemita. L’organizzazione raccomanda Amman di aumentare il controllo delle istituzioni sui fondi assegnati (sia pubblici sia privati) e di snellire la burocrazia. (Res)