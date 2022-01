Medio Oriente: Anp approva pacchetto risorse finanziare per sviluppo Tubas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha approvato nella giornata di ieri un pacchetto di fondi, ancora da stabilire le cifre esatte, per guidare lo sviluppo della città di Tubas, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale i fondi verranno utilizzati per piantare alberi, riparare le condotture fognarie e idriche e costruie nuove scuole e aree per la didattica, in modo da aumentare il ripsetto delle misure preventive del Covid-19. (Res)