Piemonte: situazione carceri, su 4 mila detenuti più di mille sono stati positivi al Covid

- Sugli oltre 4 mila posti occupati nelle carceri Piemontesi, sono stati più di mille i positivi al Covid. Lo ha reso noto il Garante delle persone detenute Bruno Mellano durante la commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte. "I posti disponibili sono 3.700, ma quelli realmente occupati sono oltre 4 mila. Attualmente i positivi al Coronavirus sono 188 a Torino in lieve calo, 44 a Vercelli, 2 ad Asti con una forte discesa, 13 ad Alessandria, 20 a Biella, 33 a Ivrea. La maggior parte sono asintomatici o paucisintomatici - ha continuato Mellano -. La questione sanitaria è un’utile cartina di tornasole per capire come stanno andando le carceri Piemontesi, che hanno avuto più difficoltà a fare il salto di innovazione fatto in altri settori della società. Registriamo una difficoltà di dialogo tra ministero della Giustizia e ministero della Sanità, tra amministrazione carceraria e Asl. (segue) (Rpi)